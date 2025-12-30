Сколько Азербайджан поставил нефти в Турцию с начала года?

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 142,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 69 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года экспорт в стоимостном выражении сократился на 132,5 млн долларов США, или на 65,8%, а в объемном выражении - на 227,2 тыс. тонн, или на 61,5%.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 369,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 201,5 млн долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну было экспортировано 22,1 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 11,5 млрд долларов США.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспорта снизилась на 1,8 млрд долларов США, или на 13,5%, тогда как в физическом выражении объем экспорта увеличился на 576 тыс. тонн, или на 2,7%.