В Баку сильный ветер повалил деревья

В Баку сломано несколько деревьев из-за сильного ветра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Хозяйственное объединение по озеленению города Баку, с прошлой ночи в столице в результате сильного ветра были сломаны 8 деревьев и 12 веток.

Сломанные деревья и ветви оперативно убрали дежурные бригады объединения, территория полностью очищена.

В ведомстве также подчеркнули, что работы по обеспечению безопасности и уходу за зелеными насаждениями продолжаются.