Объявлены цели и приоритеты денежно-кредитной политики Азербайджана на 2026 год

В 2026 году денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана будет направлена на реализацию приоритетов макроэкономической стабильности и устойчивости, определенных в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Главной целью станет удержание инфляции в пределах целевого уровня. Продолжатся реформы по совершенствованию рамок денежно-кредитной политики.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на "Заявление Центрального банка Азербайджанской Республики об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026 год", опубликованное в газете "Азербайджан".

Отмечается, что целью денежно-кредитной политики на предстоящий год будет поддержание годовой инфляции на уровне 4±2%. Как и в предыдущие годы, целевым показателем на предстоящий год станет изменение индекса потребительских цен, рассчитанного Государственным статистическим комитетом за последние 12 месяцев.

Поддержание инфляции в целевых пределах важно для устойчивого экономического роста, защиты доходов и сбережений домохозяйств и компаний. Стабильная инфляция повышает доверие к национальной валюте, укрепляет ее покупательную способность и снижает долю активов и обязательств в иностранной валюте, повышая устойчивость экономики к внешним шокам.

Согласно последним прогнозам Центрального банка (октябрь 2025 года), инфляция в 2026 году ожидается на уровне 5,7%, что находится в пределах целевого диапазона. Прогнозы правительства, международных финансовых организаций и рейтинговых агентств также указывают на сохранение инфляции в этом диапазоне.

Центральный банк продолжит ежеквартально обновлять прогнозы инфляции на основе анализа внутренних и внешних факторов и оценок ожиданий домохозяйств и предприятий.

В 2026 году денежно-кредитная политика будет проводиться в рамках существующего режима, а главной якорной целью ценовой стабильности станет поддержание стабильного обменного курса. Прогнозируется, что профицит текущего счета платежного баланса поможет удерживать равновесие на валютном рынке. По базовому сценарию, профицит текущего счета ожидается на уровне 3 млрд долларов США, или 3,7% ВВП.

Центральный банк продолжит укреплять валютные резервы, совершенствовать управление ликвидностью банковской системы и использовать инструменты политики для нейтрализации внешних факторов, не связанных с денежно-кредитной сферой.

Особое внимание будет уделено повышению аналитического и прогнозного потенциала Центрального банка. Планируется совершенствование моделей анализа на основе международной практики, расширение масштабов исследований, активное использование эконометрически обоснованных моделей, а также внедрение методов машинного обучения и анализа больших данных.

Коммуникация с общественностью и участниками финансового рынка останется приоритетом. Она будет способствовать укреплению доверия к денежно-кредитной политике, прозрачности работы банка и формированию правильных ожиданий экономических субъектов. Основные целевые группы - финансовые рынки, медиа, академические круги, предприниматели, правительство и широкая общественность.

В соответствии с ранее объявленным графиком на 2026 год будут публиковаться пресс-релизы о решениях Центрального банка в области политики и проводиться регулярные пресс-конференции. Аналитические обзоры будут по-прежнему публиковаться ежеквартально. Для повышения осведомленности общественности и финансовой грамотности в социальных сетях будут распространяться краткие заявления, разъясняющие механизм денежно-кредитной политики и применяемые инструменты.

Центральный банк будет учитывать запланированные параметры фискальной политики при формировании своих макроэкономических прогнозов и решений по процентным ставкам. Экономический совет продолжит играть важную роль в обеспечении межорганизационной макроэкономической координации в предстоящем году.

Центральный банк учтет запланированные параметры фискальной политики при формировании прогнозов и решений по процентным ставкам. Продолжится координация с макропруденциальной политикой и другими направлениями работы банка через коллегиальные органы, включая Комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности.

Также будут учитываться макроэкономические последствия изменения климата, поддержка "зеленых финансовых инициатив" и оценка влияния климатических факторов на инфляцию, экономический рост и финансовый сектор.

Продолжится работа по определению целей внедрения цифровой валюты Центрального банка и подготовке дорожной карты с приоритетными областями применения, оценкой рисков и преимуществ, а также поэтапным планом реализации в рамках общей стратегии финансового сектора.