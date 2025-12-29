Хорошая новость для жителей этого поселка Баку

Известно, что автобусный парк в Баку стремительно обновляется. В столице уже обновлено более 50 процентов общественных автобусов, однако дефицит новых транспортных средств по-прежнему сохраняется.

Жители бакинского поселка "Йени Гюнешли" также сталкиваются с проблемами в сфере автобусного сообщения.

Как сообщили жители Day.Az, автобус №50, курсирующий из поселка к станции метро "Халглар достлугу", находится в неудовлетворительном состоянии.

По словам граждан, автобусы практически полностью выработали свой эксплуатационный ресурс.

В связи с жалобой жителей "Йени Гюнешли" Day.Az обратился в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Руководитель пресс-службы AYNA Турал Оруджов в комментарии Day.Az сообщил, что на маршруте №50 задействованы 13 автобусов, которые курсируют с интервалом 6-8 минут.

"Перевозчику даны поручения по обеспечению стабильной работы линии и обновлению автобусного парка. Предусмотрено поэтапное обновление автобусов, эксплуатируемых на данном маршруте", - отметил он.

