В Хырдалане мужчина украл деньги из банкомата и помог малоимущим

В Хырдалане мужчина украл деньги из банкомата и потратил средства на помощь малоимущим соседям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, согласно обвинительному акту, 47-летний Наджаф Мадатoв (имя и фамилия изменены) увидел на экране банкомата сумму в 1 300 манатов и, нажав кнопку "подтвердить", получил деньги. По его словам, на эти средства он приобрел продукты для своей семьи, а также оказал материальную помощь малообеспеченным соседям.

Мадатoв был задержан правоохранителями, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Владелец карты, с которой были сняты средства, в своих показаниях сообщил, что вставил банковскую карту в банкомат и ввел PIN-код, однако, не получив наличные, забрал карту и покинул место. При этом он не завершил операцию, из-за чего данные остались на экране банкомата.

Потерпевший отметил, что причиненный ему материальный ущерб был полностью возмещен и он не имеет никаких претензий или требований к обвиняемому.

Решением Абшеронского районного суда Мадатoву было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 5 месяцев.