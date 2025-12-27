https://news.day.az/world/1805680.html Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом аписал портал LRT. "В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин.
"В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. Прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально проинформировала Генерального секретаря ООН о выходе из Оттавской конвенции", - говорится в материале.
В марте 2025 года министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выпустили совместное заявление о намерении выйти из Оттавского договора. Позднее парламенты стран проголосовали за выход из соглашения.
