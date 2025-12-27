В горах Казахстана перестала выходить на связь туристическая группа

В Казахстане обнаружили не выжившего туриста, который отправился в горы вместе с двумя другими альпинистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К настоящему моменту известно, что 24 декабря три человека отправилась на пик Тянь-Шань, который располагается на территории Алма-Атинской области. В ночь на 26 декабря туристическая группа перестала выходить на связь, поэтому родственники путешественников обратились в МЧС.

В ходе поисков на высоте 3700 метров был обнаружен один из альпинистов, он не выжил. Что касается двух других туристов, они пока считаются пропавшими без вести. Не исключено, что их унесло лавиной.