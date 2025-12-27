Эти учителя получили праздничные премии

Сотрудникам Нахчыванского государственного университета в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была выплачена денежная премия.

Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал ректор университета Эльбрус Исаев.

Согласно приказу, сотрудникам университета в связи с праздниками выплачена премия в размере одной месячной заработной платы.