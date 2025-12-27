https://news.day.az/society/1805580.html Эти учителя получили праздничные премии Сотрудникам Нахчыванского государственного университета в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была выплачена денежная премия. Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал ректор университета Эльбрус Исаев.
Сотрудникам Нахчыванского государственного университета в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была выплачена денежная премия.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал ректор университета Эльбрус Исаев.
Согласно приказу, сотрудникам университета в связи с праздниками выплачена премия в размере одной месячной заработной платы.
