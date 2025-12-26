Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы:

1.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Кодекс исполнения наказаний, Жилищный кодекс, законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", "О государственной пошлине", "О молодежной политике", об утверждении "Положения о комиссиях по защите прав ребенка", "О питании младенцев и детей раннего возраста", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О физической культуре и спорте", "Об образовании", "О социальной службе", "Об обязательной диспансеризации детей", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "Об общем образовании", "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", "О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" от 29 ноября 2024 года номер 79-VIIQD и "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" от 7 марта 2025 года № 151-VIIQD (третье чтение);

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение);

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "Об охране памятников истории и культуры" и "О культуре" (второе чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "О нотариате" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О табаке и табачных изделиях", "О рекламе" и "Об ограничении использования табачных изделий" (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О патенте" (первое чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" (первое чтение).