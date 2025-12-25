Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала хаос на границах

Новая ускоренная система въезда в Европу EES (Entry Exit System) вызвала хаос на границах, заставив местных чиновников задуматься о ее отмене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета The Sun.

Систему внедрили в октябре 2025 года для автоматизации пограничного контроля, но в итоге нововведение привело к обратному результату. По данным Международного совета аэропортов (ACI), время обработки документов увеличилось на 70 процентов, спровоцировав многочасовые очереди.

Пассажиры активно делятся своим опытом с EES в социальных сетях. "Приземлился в 14:30, два часа спустя я все еще в аэропорту. Сотни людей стоят в очереди, а потом все равно ставят штампы в паспорта. Это смешно", - написал один из туристов о работе системы в испанском аэропорту Лансароте.

Европейские чиновники в настоящее время решают, стоит ли отказываться от EES. Пока это хотят сделать временно - на период рождественских каникул.