В Китае электровелосипед курьера превратился в огненный шар - мужчина чудом выжил, но получил ожоги 88% тела.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стал неисправный аккумулятор. Электровелосипед курьер приобрел всего за пять дней до случившегося.

В настоящий момент молодой человек в больнице.

Представляем вашему вниманию данное видео: