В Китае электровелосипед курьера превратился в огненный шар - ВИДЕО
В Китае электровелосипед курьера превратился в огненный шар - мужчина чудом выжил, но получил ожоги 88% тела.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причиной стал неисправный аккумулятор. Электровелосипед курьер приобрел всего за пять дней до случившегося.
В настоящий момент молодой человек в больнице.
