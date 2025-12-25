https://news.day.az/politics/1805257.html Посольство Азербайджана вручило подарки детям из малообеспеченных семей в Перу - ФОТО Посольство Азербайджана в Перу вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Посольства в социальной сети "X".
Посольство Азербайджана вручило подарки детям из малообеспеченных семей в Перу - ФОТО
Посольство Азербайджана в Перу вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Посольства в социальной сети "X".
"Посольство Азербайджана в Перу совместно с членом Межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, депутатом парламента Росангеллой Барбаран, вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей, проживающих в районе Лас-Ломас-де-Нуэва-Эсперанса в округе Комас", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре