Посольство Азербайджана вручило подарки детям из малообеспеченных семей в Перу

Посольство Азербайджана в Перу вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице Посольства в социальной сети "X".

"Посольство Азербайджана в Перу совместно с членом Межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, депутатом парламента Росангеллой Барбаран, вручило рождественские и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей, проживающих в районе Лас-Ломас-де-Нуэва-Эсперанса в округе Комас", - отмечается в сообщении.