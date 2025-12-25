В Азербайджане обсудили развитие фармацевтической промышленности

В Министерстве экономики состоялось совещание, посвященное перспективам развития фармацевтической промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве.

Во встрече приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов, представители соответствующих государственных органов и частного сектора, занимающегося производством лекарственных средств.

На мероприятии подчеркивалось, что диверсификация экономики и создание благоприятной деловой среды под руководством главы государства создают условия для развития не нефтяных отраслей, в том числе фармацевтической промышленности. Предпринятые в фармацевтической промышленности шаги, реализованные инвестиционные проекты и организация местного производства способствуют укреплению поставок лекарственных средств в нашу страну.

Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции, обладает всеми возможностями для создания конкурентоспособных предприятий по производству и переработке продукции. В последние годы в фармацевтическую промышленность привлекаются серьезные инвестиции. Инвестиционный портфель только в Пираллахинском промышленном парке составляет приблизительно 130 млн манатов.

Ряд компаний, включая Diamed Co и R-Pharm, производят здесь различные виды лекарств и медицинских изделий, а Falck, Supreme Pharmatech и другие планируют начать производство.

Крупномасштабные проекты также реализуются на этой территории за пределами промышленных парков. Новый завод, построенный компанией Scandens Pharmaceutical Industries LTD и торжественно открытый в ноябре этого года при участии главы государства, увеличивает производственный потенциал за счет современных технологий. Проект BioPharmax, реализуемый в Свободной экономической зоне Алят, предусматривает расширение производства различных медицинских изделий в Азербайджане.

Отмечалось, что общий объем инвестиций в существующие и строящиеся предприятия фармацевтической отрасли превышает 265 млн манатов.

Было доведено до внимания, что главной задачей на будущее является расширение местного производства, повышение конкурентоспособности и снижение зависимости от внешнего рынка.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы фармацевтической отрасли.