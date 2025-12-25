https://news.day.az/officialchronicle/1804995.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с первой годовщиной крушения самолета "Embraer 190", принадлежащего Азербайджанским авиалиниям (AZAL).
