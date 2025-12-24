Названо число погибших при крушении самолета с ливийской делегацией в Турции

В результате крушения самолета, возвращавшегося из официального визита в Турцию, все находившиеся на борту погибли.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба.

В его заявлении говорится, что в трагическом авиапроисшествии погибли начальник штаба Ливии, генерал Мохаммед Хаддад, а также сопровождавшие его лица.

Среди погибших еще четверо - начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Фитури Гарибил, генерал-майор Махмуд Кативи, советник начальника Генштаба Мохаммед Асаави Диаб, а также фотограф Медиа-офиса Генштаба Мохаммед Омар Ахмед Махджуб.

"Новость о том, что все они погибли в этой трагической и печальной аварии, возвращаясь из официального визита в Турцию, глубоко потрясла нас", - отметил Дбейба.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее мы сообщали, что частный самолет Falcon 50 с начальником генерального штаба ливийской армии на борту потерпел крушение вблизи Анкары.