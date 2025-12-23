Классическое искусство в зимнем Баку

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся концерт классической вокальной музыки, подготовленная под художественным руководством главного дирижёра театра, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Классическая музыка, объединяя в себе многовековые традиции и универсальный язык чувств, играет важную роль в духовном и эстетическом воспитании общества. Она формирует вкус, углубляет внутренний мир слушателя и служит прочной связью между культурным наследием прошлого и художественными поисками современности.

На сцене выступили заслуженные артисты Наргиз Керимова, Саида Шарифалиева, Фарид Алиев, а также солисты театра - Фирус Мамедов, Юлия Гейдарова, Элеонора Мустафаева, Валерия Искендерова и Ольга Георгиева.

В рамках вечера прозвучали произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Гара Гараева и Фикрета Амирова, а также шедевры мировой оперной классики - Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Амилькаре Понкьелли, Клода Дебюсси, Арриго Бойто и других известных композиторов.

Высокое вокальное мастерство исполнителей, культура сценического исполнения и эмоциональная подача были с восторгом восприняты публикой, оставив яркие впечатления.