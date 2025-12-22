Рубио настраивает США на войну с Венесуэлой

Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.

В публикации отмечается, что Рубио занимается этим последние несколько месяцев, но ему еще не удалось убедить президента США Дональда Трампа применить военную силу.

По информации источников издания, некоторые утверждают, что именно глава Белого дома "хочет эскалации" в отношениях с Венесуэлой.