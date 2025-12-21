В Баку пройдет 12-е заседание Турецко-азербайджанской совместной межправительственной комиссии

Двенадцатое заседание Турецко-азербайджанской совместной межправительственной комиссии (СМК), посвященное экономическому и торговому сотрудничеству между Турцией и Азербайджаном, состоится в Баку 22-23 декабря 2025 года.

Как сообщает Day.Az, заседание пройдет под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

В ходе встреч один на один и на уровне делегаций будут обсуждаться шаги по достижению целевого объема торговли в 15 миллиардов долларов, установленного президентами обеих стран, а также вопросы упрощения торговых процедур.

В рамках программы состоится 2-й Турецко-азербайджанский инвестиционный форум, направленный на укрепление экономических связей и развитие совместных инвестиционных возможностей. В форуме примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр торговли Омер Болат, премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр экономики Михаил Джаббаров. Также запланирована встреча представителей бизнеса двух стран в рамках MUSIAD.

В ходе визита Джевдет Йылмаз встретится со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Турция остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана. В 2024 году экспорт Турции в Азербайджан составил 3,1 млрд долларов, импорт - 4,8 млрд долларов. Турецкие инвестиции в Азербайджан оцениваются в 18 млрд долларов, азербайджанские инвестиции в Турцию - около 21 млрд долларов. В Азербайджане действуют около 7000 компаний с турецкими партнерами, в Турции - около 3100 компаний с азербайджанскими партнерами. Турецкие строительные компании реализовали 558 проектов в Азербайджане на общую сумму 21,1 млрд долларов.

Протокол и план действий Турецко-азербайджанской совместной межправительственной комиссии, запланированные к подписанию на 12-м заседании, определят дорожную карту развития турецко-азербайджанских экономических и торговых отношений в сферах торговли, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Инвестиционный форум будет способствовать укреплению делового взаимодействия и развитию регионального экономического сотрудничества.