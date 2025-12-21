Cловацкие компании могут внести значимый вклад в восстановление Карабаха

Словацкие компании могут внести значимый вклад в постконфликтное разминирование, а затем в реконструкцию и цифровизацию инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az заявил Филип Шандор, вице-председатель EXPORT ANALYTICA - словацкой аналитической платформы, созданной Советом словацких экспортеров.

"Постконфликтная ситуация открывает четкие и ощутимые возможности для сотрудничества, и интерес со стороны словацких компаний уже очевиден", - отметил Шандор. - Реконструкция для Словакии не нова: аналогичные проекты мы уже реализуем в Украине".

В Азербайджане особое внимание уделяется логистике и строительству, поскольку регион ожидается как важный узел международных транспортных коридоров. "Помимо поставок оборудования, словацкие компании могут участвовать в постконфликтном разминировании, а затем - в реконструкции и цифровизации инфраструктуры, необходимой для развития новых транспортных и энергетических связей", - добавил он.

Участие Словакии уже перешло от политических деклараций к практическому сотрудничеству в рамках пилотного проекта "умная деревня" в Карабахе. "Это начальное участие рассматривается как отправная точка для долгосрочного сотрудничества, тем более что в ближайшие годы Азербайджан планирует построить еще больше таких "умных деревень", - сказал Шандор.

С точки зрения диверсификации экспорта, Азербайджан является привлекательным и динамичным рынком для словацких компаний. "Страна демонстрирует впечатляющие макроэкономические показатели: рост ВВП превысил 4% в 2024 году. В то же время Словакия стремится диверсифицировать экспорт, который сегодня в основном ориентирован на ЕС (около 85%). Тем не менее, объем взаимной торговли с Азербайджаном остается очень низким, что говорит о большом неиспользованном потенциале", - пояснил он.

На данный момент около 85% словацкого экспорта в Азербайджан приходится на автомобильный сектор, но Шандор отметил возможности и в других сегментах, особенно в энергетическом оборудовании. "Котлы центрального отопления и счетчики газа, жидкостей и электроэнергии имеют значительный потенциал для роста экспорта", - сказал он.

Шандор подчеркнул перспективы сотрудничества в энергетике и оборонной сфере. "Растущий спрос на энергетику и модернизация инфраструктуры в Азербайджане создают возможности для словацких компаний в области технологий возобновляемой энергии, а также в модернизации энергетических объектов и предоставлении комплексных технологических решений для энергетических и промышленных проектов".

Говоря о сотрудничестве в оборонной отрасли, он отметил: "В прошлом году Азербайджан и Словакия договорились о создании совместных предприятий в оборонной промышленности, включая планы переноса части производства в Азербайджан и совместные усилия по продаже продукции за рубежом. Сегодня словацкий оборонный экспорт растет геометрически, что делает такое сотрудничество стратегически и экономически выгодным для обеих сторон". Также развивается сотрудничество в сфере военного образования, подготовки кадров и учений.

Кроме обороны, расширяется сотрудничество в ИКТ и других высокотехнологичных отраслях, включая решения для "умных городов", системы безопасности и управления воздушным движением, промышленное оборудование, логистику, автоматизацию и интеллектуальное производство. Шандор также отметил возможности в области управления водными ресурсами, медицинских и фармацевтических технологий, пищевой промышленности, агробизнеса, транспорта, образования и туризма - направления, которые предлагают широкий потенциал для диверсификации экспорта и устойчивого долгосрочного сотрудничества.

С точки зрения геоэкономики и безопасности Шандор подчеркнул роль Азербайджана в диверсификации поставок природного газа и транзитных маршрутов. "В 2024 году на долю нефти Азербайджана приходилось около 99% экспорта в Словакию", - сказал он. "Как подчеркнул премьер-министр Словакии, эта роль становится особенно важной в контексте программы RePowerEU, направленной на прекращение импорта российского газа в ЕС к 2027 году. Хотя Словакия и Венгрия выразили оговорки относительно этого подхода, в конечном итоге он будет применяться ко всем странам ЕС. Таким образом, азербайджанский газ является одной из реальных альтернатив для удовлетворения высокого спроса на природный газ в Центральной Европе, поскольку все страны V4 зависят от него на уровне 15-30% от общего объема поставок и 15-27% от конечного потребления".

Шандор также отметил потенциал зеленой энергетики: "Азербайджан планирует значительно увеличить долю альтернативных и возобновляемых источников энергии в потреблении первичной энергии во всех секторах к 2030 году. Страна активно расширяет возможности в области возобновляемой энергетики, открывая сотрудничество в сфере "зеленых" технологий и повышения энергоэффективности. Словакия обладает сильными и растущими возможностями в производстве тепловых насосов, что позволяет нашим компаниям поставлять оборудование и ноу-хау для декарбонизации систем отопления и повышения энергоэффективности".

Он подчеркнул, что котлы центрального отопления и счетчики газа, жидкостей и электроэнергии, на долю которых приходится около 7% словацкого экспорта в Азербайджан, напрямую связаны с модернизацией и цифровизацией энергетических сетей. "Проводимая в Азербайджане под руководством государства модернизация электросетей, тепловых сетей и инвестиции в солнечную и гидроэнергетику создают дополнительные возможности для словацких компаний", - добавил Шандор.

Хотя Словакия давно заявляла о намерении укреплять отношения с Южным Кавказом, особенно в экономической сфере, взаимная торговля оставалась ограниченной: за последние 30 лет на долю региона приходилось в среднем лишь около 0,01% словацкого импорта. "Однако последние годы отношения с Азербайджаном можно охарактеризовать как самые интенсивные за всю историю", - сказал в заключение Филип Шандор.