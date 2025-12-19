Роль лидеров Азербайджана и Узбекистана является ключевой для развития двусторонних отношений стран.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал узбекский политолог и эксперт Равшан Назаров.

"Высокий уровень личного доверия и взаимопонимания между президентами Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым задает общий вектор всей системе межгосударственных отношений", - отметил эксперт.

По его словам, именно политический диалог на высшем уровне создает основу для устойчивого и поступательного развития двустороннего сотрудничества.

"Регулярные контакты и близость подходов к вопросам региональной безопасности, экономического развития и защиты суверенитета формируют благоприятные условия для оперативного принятия решений и реализации совместных проектов", - подчеркнул Р. Назаров.

Эксперт отметил, что это придает отношениям устойчивый и долгосрочный характер.

"Совместное участие Азербайджана и Узбекистана в международных проектах, включая такие инициативы, как турнир FIFA 2027, является наглядным подтверждением высокого уровня двусторонних отношений и их устойчиво позитивного восприятия на международной арене", - сказал Р. Назаров.

По его словам, подобные инициативы требуют согласованных действий на государственном уровне, развитой инфраструктуры и политической стабильности.

Говоря о наиболее перспективных направлениях сотрудничества на текущем этапе, Р. Назаров указал на приоритетное значение энергетики.

"Особое внимание сегодня уделяется развитию сотрудничества как в традиционной углеводородной энергетике, так и в сфере возобновляемых источников энергии, включая проекты в формате "зеленой" энергетики", - отметил эксперт.

Он добавил, что не менее важными остаются геологоразведка, транспортно-логистическое взаимодействие, промышленная кооперация и инвестиции, а также продвижение транскаспийских транспортных коридоров.

Отдельно эксперт отметил стратегическую значимость совместных проектов в нефтегазовой сфере.

"Участие SOCAR и "Узбекнефтегаза" в проектах на плато Устюрт демонстрирует высокий уровень доверия, технологического обмена и взаимной заинтересованности сторон", - сказал он.

Такие инициативы не только способствуют укреплению энергетической безопасности Азербайджана и Узбекистана, но и закладывают фундамент для формирования общего энергетического пространства, заключил Р. Назаров.