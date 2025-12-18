Польские военные опозорились в Пентагоне

Польского военного атташе Кшиштофа Нольберта выгнали с переговоров в Пентагоне под неизвестным предлогом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники.

9 декабря польские военные представители прибыли в США на переговоры с американскими коллегами. Однако перед началом встречи коллеги Нольберта "просто закрыли перед ним двери", заявив, что тот не имеет права участвовать в переговорах.

"Ни одна делегация не может войти в Пентагон без поддержки атташе. Теперь американцы задаются вопросом, можно ли доверять нашему атташе, поскольку его собственная делегация попросила его покинуть официальные переговоры. Они спрашивают, сохранил ли он свой авторитет. Это полный позор", - заявил польский высокопоставленный офицер.

По возвращении домой генералу Адаму Жечковскому было сообщено о его скандальном поведении, однако он сослался на якобы "указания начальства". При этом, по словам источников, главным лицом, принявшим решение об отстранении атташе, был глава делегации генерал Анджей Ковальский.