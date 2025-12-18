"Айнтрахт" сыграет с "Карабахом" без поддержки болельщиков
Немецкий клуб "Айнтрахт" лишится поддержки своих болельщиков в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение приняла Дисциплинарная комиссия УЕФА. Причиной стало поведение фанатов франкфуртского клуба в предыдущем туре. Во время выездного матча с "Барселоной" болельщики "Айнтрахта" использовали пиротехнические средства, за что клуб был оштрафован на 38 тысяч евро.
Кроме того, комиссия обязала франкфуртский клуб в течение 30 дней связаться с "Барселоной" для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре стадиона. По информации Sport.es, каталонцы намерены потребовать около 6,1 тысячи евро за поврежденные ограждения, сиденья и санитарные помещения.
С учетом этого инцидента УЕФА приняла решение запретить продажу билетов на матч в Баку болельщикам "Айнтрахта". В результате немецкая команда проведет встречу без поддержки с трибун.
Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января 2026 года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
