"Айнтрахт" сыграет с "Карабахом" без поддержки болельщиков

Немецкий клуб "Айнтрахт" лишится поддержки своих болельщиков в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение приняла Дисциплинарная комиссия УЕФА. Причиной стало поведение фанатов франкфуртского клуба в предыдущем туре. Во время выездного матча с "Барселоной" болельщики "Айнтрахта" использовали пиротехнические средства, за что клуб был оштрафован на 38 тысяч евро.

Кроме того, комиссия обязала франкфуртский клуб в течение 30 дней связаться с "Барселоной" для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре стадиона. По информации Sport.es, каталонцы намерены потребовать около 6,1 тысячи евро за поврежденные ограждения, сиденья и санитарные помещения.

С учетом этого инцидента УЕФА приняла решение запретить продажу билетов на матч в Баку болельщикам "Айнтрахта". В результате немецкая команда проведет встречу без поддержки с трибун.

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января 2026 года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.