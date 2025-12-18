В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об интригах в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

В Армении заканчиваются свои, оригинальные, в чем-то даже паралимпийские игры. Сегодня в Эчмиадзине должны будут схлестнуться сразу две большие команды: сторонники Пашиняна, которые намерены вечером устроить там митинг и требовать отставки католикоса Гарегина Второго, против реваншистов и оппозиции во главе с самим католикосом и сыном Роберта Кочаряна - Левоном.

МВД Армении уже с утра готовится к матчу года - они призвали "воздержаться от провокаций" и напомнили, что будут задерживать, если что.

Забавнее всего - процесс подготовки. Оппозиция занята публикациями в СМИ одухотворенных текстов о "крестоносцах, защищающих святыню". Команда Пашиняна тем временем пачками получает CV от священников, рассчитывающих на повышение после свержения Гарегина, в обмен на лояльность.

Соперники, прямо скажем, друг друга стоят. Как закончится сегодняшняя "битва титанов"? Узнаем уже сегодня вечером!

Автор карикатуры - HSF