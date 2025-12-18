Обновление для iPhone вызвало скандал

Пользователи iPhone начали случайно включать функцию автоматических обновлений после выхода новой версии iOS. На это обратило внимание профильное издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты объяснили, что в операционной системе (ОС) для iPhone уже есть функция автоматических обновлений. Так, смартфон может скачать и установить апдейт без участия пользователя, если он подключен к Wi-Fi и зарядке. После выхода iOS 26.2 оказалось, что многие владельцы iPhone случайно включили себе эту функцию.

Специалисты объяснили, что после установки апдейта iOS 26 на экране телефона появляется уведомление, предлагающее включить автоматические обновления. Его нельзя пропустить: пользователю остается либо согласиться, нажав "Продолжить", либо разрешить только скачивание обновлений в фоновом режиме, без их установки. Выпуск iOS 26.2 вызвал скандал.

Так, пользователь форума MacRumors под ником kenta_ заявил, что ему не нужны ни автоматические обновления, ни автоматические загрузки. "Apple успешно учится у Microsoft", - заметил MacMediaNet. "Это не ошибка, просто Apple устала от того, что мы продолжаем пользоваться старыми версиями iOS", - предположил посетитель форума под ником MacUserFella.

Журналисты объяснили, что многие пользователи не торопятся с установкой новых версий iOS. Как правило, они ждут появления более стабильных версий, лишенных ошибок.