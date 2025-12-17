Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 м

Мраморное море в Турции внезапно отступило примерно на 20 м от берега.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его информации, явление произошло в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. Оно вызвало обеспокоенность у местных жителей.

Телеканал отмечает, что в местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель.

О причинах явления не сообщается.