Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 м

Мраморное море в Турции внезапно отступило примерно на 20 м от берега. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Haberturk. По его информации, явление произошло в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. Оно вызвало обеспокоенность у местных жителей.
Телеканал отмечает, что в местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель.
О причинах явления не сообщается.
