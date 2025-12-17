Азербайджан и ООН обсудили приоритеты устойчивого развития

17 декабря министр финансов Сахиль Бабаев принял постоянного координатора миссии ООН в Азербайджанской Республике Владанку Андрееву по случаю окончания срока ее полномочий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.

На встрече состоялся обмен мнениями по "Рамочному документу о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы", подписанному между правительством Азербайджанской Республики и ООН в октябре этого года. Обсуждалось соответствие документа национальным приоритетам развития и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также возможности его преобразования в практические результаты.

В ходе встречи было отмечено, что Рамочный документ, подготовленный в тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана, будет играть роль ключевой платформы, служащей целям содействия инклюзивному экономическому росту, укреплению человеческого развития, повышению климатической и экологической устойчивости, а также "зеленому росту" в соответствии с "Социально-экономической стратегией развития на 2022-2026 годы".

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул важную роль многостороннего партнерства, сформированного с различными специализированными учреждениями ООН, в реализации национальной программы развития Азербайджана и целей устойчивого развития, а также обратил внимание собеседника на текущие приоритеты Азербайджана по дальнейшему расширению этого партнерства и эффективной реализации инициатив.

В. Андреева выразила благодарность за партнерство и сотрудничество высокого уровня, сложившиеся между страновым офисом ООН и правительством Азербайджана за более чем четыре с половиной года ее пребывания в Азербайджане. Она отметила, что это сотрудничество играет важную роль в реализации национальной программы развития и целей устойчивого развития в Азербайджане, и подтвердила приверженность ООН продолжению сотрудничества с Азербайджаном, и в частности в рамках реализации "Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы".

Министр С. Бабаев высоко оценил вклад постоянного координатора В. Андреевой в развитие отношений между ООН и Азербайджаном и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.