К этим лицам в Азербайджане будет применена амнистия

К лицам старше 60 лет и лицам с инвалидностью будет применена амнистия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту постановления, амнистия также будет применена к лицам, достигшим 60-летнего возраста, и лицам, у которых установлена инвалидность в связи с 61-100-процентным нарушением функций организма. Они будут освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, будут защищены их социальные права.