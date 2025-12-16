Туск пожаловался на Навроцкого

Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий перестал отвечать на его звонки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, он предпринимал попытки тесного сотрудничества с президентом, но тот его игнорирует.

"Много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки", - сказал Туск.

При этом он уточнил, что ранее Навроцкий не игнорировал его, отвечая на sms и звонки. Туск отметил, что не намеревается дружить с президентом, но "сотрудничество кажется необходимостью и конституционной обязанностью".

Больше всего премьера беспокоит отсутствие сотрудничества с Навроцким во внешней политике.