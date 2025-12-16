Bitcoin и Ethereum резко упали в цене

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует резкое снижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Биткойн снижался на 3,24% и находился на уровне $85,808 тыс. Позже биткойн замедлил снижение до $85,842 тыс. (-3,14%).

По данным Binance, курс Ethereum снижался на 5,39%, до $2,925 тыс. Криптовалюта незначительно замедлила снижение и находилась на уровне $2,931 тыс. (-5,18 %).

По данным Coinmarketcap на 15 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,92 трлн. Из них $1,712 трлн (58,5%) приходится на биткойн, $353,274 млрд (12,1%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 191 тыс. трейдеров на сумму $668,98 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $575,21 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $93,78 млн - на короткие. Из общего числа ликвидаций позиций на биткойн пришлось около $218,12 млн, из которых около $194,29 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $23,83 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $212,71 млн, из которых около $176,9 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $35,81 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре BTCUSDT стоимостью $11,58 млн.