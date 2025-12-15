“Азербайджанская лига развивается хорошими темпами” – Матеус Араужо - ИНТЕРВЬЮ
Азербайджанский волейбольный клуб "Орду" после шести туров чемпионата идет на третьем месте. После двух поражений на старте команда выдала серию из четырех побед. Армейцы значительно укрепили состав перед началом сезона, а одним из новичков стал бразилец Матеус Араужо, ответивший на вопросы İdman.biz, передает Day.Az.
- Насколько вы довольны выступлением клуба на старте сезона?
- Начало чемпионата я могу оценить очень позитивно. Команда хорошо подготовилась, мы быстро нашли общий язык на площадке и уже в первых матчах показали характер. Конечно, есть моменты, которые нужно улучшать, но в целом приятно быть свидетелем того, как "Орду" начал выступление в лиге.
- Учитывая, победную серию из четырех матчей, "Орду" наверняка рассчитывает вмешаться в спор за награды?
- Безусловно. Мы не скрываем своих амбиций. Победы придают уверенность, и сейчас важно сохранить концентрацию. Впереди длинный сезон, но мы хотим бороться за самые высокие места и доказывать это в каждом матче.
- Вы второй год выступаете в Азербайджане, ранее играли за "Нефтчи". Как оцениваете уровень первенства?
- Лига развивается очень хорошим темпом. Здесь есть достаточно сильные легионеры, талантливые местные игроки, высокий уровень организации. По сравнению с моим первым сезоном я вижу прогресс, и это делает лигу еще более конкурентной и интересной.
- Наверняка в Баку у вас появились любимые места. Можете рассказать о них?
- Баку мне действительно очень нравится. Люблю гулять по набережной, бывать в Старом городе. Там особая атмосфера, история, архитектура. Еще нравится местная кухня - она очень разнообразная и вкусная.
- В клубе помимо вас, играют еще два бразильца. Наверное, это обстоятельство здорово помогает в плане сыгранности?
- Конечно. Мы говорим на одном языке, хорошо понимаем друг друга не только в быту, но и на площадке. Это помогает быстрее принимать решения в сложных моментах. Но важно подчеркнуть, что у нас отличная команда в целом, и хорошее взаимопонимание есть со всеми игроками.
- Вы поиграли в Бразилии, Катаре, Ливане, Греции, Португалии, а в Литве получили награду в качестве лучшего диагонального нападающего чемпионата? Рассчитываете преумножить бомбардирские подвиги, выступая за "Орду"?
- Индивидуальные награды - это приятно, но для меня на первом месте всегда стоит результат команды. Если мои очки и игра помогут "Орду" побеждать и бороться за титулы, значит, я все делаю правильно. Конечно, стараюсь показывать свой максимум и надеюсь, что этот сезон будет успешным как для меня, так и для клуба.
