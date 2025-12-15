В США задержали стрелка в Брауновском университете

Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) задержан и находится под стражей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Западные СМИ идентифицировали мужчину как 24-летнего ветерана армии США Бенджамина Эриксона, ранее проживавшего в Висконсине. Военные чиновники подтвердили журналистам, что некий Бенджамин У. Эриксон служил пехотинцем в армии США с мая 2021 года по ноябрь 2024 года, уволившись из вооруженных сил в звании специалиста, он так и не был отправлен в зону боевых действий. Однако подтвердить, является ли этот гражданин задержанным по делу о стрельбе в университете, источник не смог.

Начальник полиции Провиденса Оскар Перес заявил на пресс-конференции, что задержанному около 20 лет. Дополнительные подробности он сообщать отказался.

Стрельба в учебном заведении произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы - студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.