Миллиардер из США пожертвовал $100 тыс. разоружившему террориста жителю Сиднея

Американский финансист и предприниматель Билл Экман открыл сбор средств и пожертвовал почти $100 тыс. для жителя Сиднея Ахмеда аль-Ахмеда, который разоружил одного из террористов, атаковавших людей на пляже Бондай 14 декабря. Миллиардер сообщил об инициативе в X.

"Вот верифицированная ссылка для героя [пляжа] Бондай. Как мне сообщила [краудфандинговая платформа] GoFundMe, средства будут направлены только напрямую герою", - написал он, приложив к публикации ссылку на страницу сбора.

По данным на этой странице, по состоянию на 06:30 мск удалось собрать уже почти $542 тыс., а целевой суммой объявлен $1 млн. Сам Экман находится в списке доноров с пожертвованием в размере $99 999.

Ранее мы сообщали, что обезоружившим одного из террористов в Сиднее оказался 43-летний Ахмед аль-Ахмед.