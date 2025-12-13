Пользователей iPhone предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на кражу доступа к Apple ID и блокировке гаджетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о способе атаки сообщается на YouTube-канале Just Use.

Отмечается, что мошенники научились рассылать фейковые системные уведомления, которые выглядят как стандартные запросы iOS на ввод пароля. Такое всплывающее окно может появиться в любой момент - в том числе во время обычной работы со смартфоном. Ввод учетных данных в подобном окне передает данные об Apple ID мошенникам.

После получения данных злоумышленники блокируют устройство и начинают вымогать деньги за его разблокировку. При этом, как отмечают эксперты, даже оплата не гарантирует восстановления доступа - в ряде случаев смартфон остается заблокированным, а мошенники лишь увеличивают ценник.

Пользователей призвали внимательно относиться к любым запросам на ввод пароля и не вводить данные без понимания причины появления уведомления.

Если пользователь все же ввел пароль в фейковое всплывающее окно, необходимо как можно быстрее сменить его в настройках Apple ID - это может позволить перехватить инициативу и сохранить доступ к устройству.