https://news.day.az/society/1801968.html Новая группа переселенцев отправлена в село Гасанриз Агдеринского района - ФОТО В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село переселяются 16 семей, состоящих из 74 человек. Переселяющиеся в село Гасанриз семьи отправились в путь из Тертерского района.
Новая группа переселенцев отправлена в село Гасанриз Агдеринского района - ФОТО
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село переселяются 16 семей, состоящих из 74 человек.
Переселяющиеся в село Гасанриз семьи отправились в путь из Тертерского района. В село переселяются семьи, временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре