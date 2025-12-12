Новая группа переселенцев отправлена в село Гасанриз Агдеринского района

В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село переселяются 16 семей, состоящих из 74 человек.

Переселяющиеся в село Гасанриз семьи отправились в путь из Тертерского района. В село переселяются семьи, временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.