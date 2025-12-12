Сооснователь Oracle потерял второе место среди миллиардеров мира

Сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон за сутки потерял $24,9 млрд из-за падения стоимости акций компании почти на 11%, в результате чего опустился на третье место со второго в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, 11 декабря акции американской компании-разработчика программного обеспечения Oracle упали на 10,83%, достигнув цены в $198,85 за акцию. В предторговую сессию пятницы стоимость бумаг снизилась еще на 0,88%, до $197,1.

Распродажа связана с неудовлетворительным финансовым отчетом компании, который показал, что выручка за последний квартал финансового года оказалась ниже ожиданий, в том числе и по подразделению облачных технологий, также отстающему от прогнозов.

В результате состояние миллиардера Ларри Эллисона за сутки уменьшилось на $24,9 млрд, составив $258 млрд, что привело его на третью позицию в рейтинге богатейших людей по версии агентства Bloomberg, уступив сооснователю Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в $268 млрд. Первое место остается за Илоном Маском с состоянием в $462 млрд.