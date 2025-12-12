MEDİA və Audiovizual Şura nümayəndələri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Dekabrın 12-də Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA), Audiovizual Şura və AZƏRTAC-ın rəhbərliyi və kollektivi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabana gediblər.

MEDİA-dan Day.Az-a verilən məlumata görə, onlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.