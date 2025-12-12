АБР выделил средства на подготовку масштабного железнодорожного проекта в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) подключился к проработке одного из ключевых транспортных проектов Баку - "Абшеронской кольцевой линии".

Как передает Day.Az, банк оказывает техническую помощь, направленную на ускорение подготовки масштабной железнодорожной программы.

Финансирование поддержки осуществляется за счет 250 000 долларов из Фонда специальной технической помощи АБР. Эти средства будут направлены на проработку нескольких критически важных этапов проекта. В частности, эксперты банка проведут анализ существующих документов по инфраструктурному планированию, окажут поддержку "Азербайджанским железным дорогам" (АЖД) в разработке детального плана реализации, включая интеграцию с метро, автобусными линиями, а также с промышленными и городскими зонами. Кроме того, будет изучена документация по закупке нового пассажирского подвижного состава.

Как сообщили в АБР, проект "Абшеронская кольцевая линия" призван создать современную, эффективную и удобную для пассажиров железнодорожную систему, способную значительно улучшить транспортную доступность на всей территории Абшерона.

Техническая помощь предусматривает два ключевых результата: завершение полного обзора мастер-плана проекта и финализацию планирования строительства инфраструктуры. На основе этой работы будет подготовлен комплексный план реализации всей программы.

Ранее мы сообщали, что АБР в декабре представит "Азербайджанским железным дорогам" первичный отчет по проекту декарбонизации.