Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере цифровой навигации

Делегация Управления навигационной гидрографии и океанографии Военно-морских сил (ВМС) Турции совершила визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в штабе ВМС Азербайджана, были обсуждены вопросы подготовки электронных навигационных данных нового поколения, применения международных стандартов, а также обмена опытом.

"В рамках программы визита турецкая делегация провела обмен мнениями со специалистами Гидрографического управления ВМС Азербайджана и поделилась накопленным опытом по вопросам сбора и обработки гидрографических данных, подготовки электронных навигационных карт S-101 ENC, а также развития цифровых навигационных систем в соответствии со стандартом S-100.

Было отмечено, что подобные встречи вносят ценный вклад в углубление сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также способствуют расширению возможностей совместной деятельности двух стран в области гидрографии, навигации и океанографии", - говорится в информации ведомства.