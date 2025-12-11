https://news.day.az/society/1801604.html Продолжаются поиски пропавших в Каспийском море рыбаков Продолжаются поисковые работы двух рыбаков, пропавших 9 декабря в Каспийском море в направлении Астаринского района. Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана. Поиски идут в разных направлениях силами водолазов-спасателей Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС.
Продолжаются поиски пропавших в Каспийском море рыбаков
Продолжаются поисковые работы двух рыбаков, пропавших 9 декабря в Каспийском море в направлении Астаринского района.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.
Поиски идут в разных направлениях силами водолазов-спасателей Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС.
Напомним, что вечером 9 декабря в акватории Каспийского моря в направлении Астаринского района пропали двое рыбаков. Рыбаки вышли в море в районе села Шахагач и не вернулись обратно. Пропавшие - Турaн Гасанов 1997 года рождения и Агадада Гасанов 1999 года рождения - являются родственниками.
Ранее мы сообщали о расширении поиска рыбаков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре