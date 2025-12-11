Автор: Байрам Эльшадов

В Ереване снова оживились "диванные стратеги" из движения "По-нашему". Если короче, то очередные реваншисты, которые уверены, что Армении срочно нужно наращивать военные расходы, потому что, видите ли, Азербайджан усиливает армию. То есть, по их логике, если Баку вкладывается в безопасность, чтобы некоторые соседи даже не задумывались наступить на одни и те же грабли, значит, Еревану срочно нужно попробовать снова наступить на них - только уже с разбегу.

Они всерьез пытаются вернуться туда, где они уже были и откуда вернулись с позорным результатом. Фактически эти реваншисты предлагают не оборону, а второй тур поражения, просто более дорогой и с тем же финалом. Им кажется, что если повторить войну, то результат вдруг волшебным образом изменится.

Но главный вопрос не в этом. А в том, что ну втянете вы страну снова в войну - и что дальше? Кто побежит в окопы? Эти "патриоты"? Они первые прыгнут в окоп? Или опять отправят на передовую других, а сами будут писать посты о "героическом сопротивлении"?

Да, Азербайджан увеличивает оборонный бюджет. И этому есть простое объяснение. Это не для войны с Ереваном, а для того, чтобы больше никогда ни у кого не возникало соблазна "играть в оккупацию". Чтобы потом никакой "реванш" не приходилось снова объяснять в течение 44 дней. Это называется не "угроза", а профилактика от глупости. И чем меньше таких "По-нашему", тем лучше для региона.

Но реваншисты предлагают Армении совсем другое будущее. Снова тратить деньги не на общество и развитие, а на бессмысленные иллюзии о реванше. То есть идея заключается в том, чтобы снова остаться у разбитого корыта. Потому что им нужен конфликт, так как в мирной ситуации их "идеям" просто нечего делать.

Поэтому проблема здесь проста. Некоторые особи все еще надеются найти счастье на чужой земле. Им, видимо кажется, что стоит снова попробовать - и все чудом пойдет иначе. Но чудес не бывает. Итог, конечно же, будет тем же - только быстрее и больнее.