Утверждена Концепция развития сферы судебной экспертизы на 2026-2030 годы

Утверждена "Концепция развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026 ─ 2030 годы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение/

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях совершенствования государственного управления и регулирования в сфере судебной экспертизы, а также обеспечения соответствия деятельности в этой области международным стандартам, постановляю:

1. Утвердить "Концепцию развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы" (далее - Концепция).

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных в Концепции;

2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении мер, предусмотренных в Концепции;

2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основе заказа Министерства юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в документе.