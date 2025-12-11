В Баку столкнулись два автомобиля

В поселке Тюркан Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке обстановки на месте было установлено, что в результате столкновения автомобилей марок Mercedes-Benz и Ford произошло ДТП, при котором водитель Mercedes-Benz оказался зажат в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специальных средств деблокировали водителя - Фармана Алиева, 1990 года рождения, получившего травмы различной степени тяжести, - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.