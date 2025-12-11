Банк ABB впервые представил важную инвестиционную возможность в нашей стране. Теперь с помощью ABB Mobile можно инвестировать в американские облигации. Каждый пользователь ABB Mobile может напрямую инвестировать в государственные и корпоративные облигации США. Облигации США - это инвестиционные инструменты, которые обеспечивают стабильный доход в долларах США, имеют относительно низкую волатильность по сравнению с акциями и бывают краткосрочными (до 1 года), среднесрочными (до 3-5 лет) и долгосрочными (более 5 лет).

Через приложение можно легко приобретать облигации США даже в самых небольших объемах, а также продавать их при необходимости. Другими преимуществами инвестирования в американские облигации через ABB Mobile являются высокая надежность процесса, простота и полное цифровое обслуживание. У клиентов появляется возможность получать безрисковый (государственные облигации США) и низкорисковый (облигации с высоким кредитным рейтингом) доход, защищенный от валютных колебаний.

Скачайте приложение ABB Mobile отсюда и воспользуйтесь множеством возможностей, включая инвестирование в местные и международные капитальные рынки через приложение.

