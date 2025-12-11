Лига чемпионов УЕФА: сэйв вратаря “Карабаха” вошел в число лучших

По итогам шестого тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА отобрал семь лучших сейвов вратарей, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz

В этот список вошло успешное действие голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальски в матче против нидерландского "Аякса" в Баку (2:4).

Напомним, что команда Гурбана Гурбанова набрала семь очков после шести туров и занимает 22 место в турнирной таблице.