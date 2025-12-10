В Японии презентовали нового большого робота

В Японии презентовали большого робота, отражающего ожидания любителей японской анимации.



Как передает Day.Az, компания Tsubame Industries продемонстрировала пилотируемого робота ARCHAX, созданного для решения сверхсложных задач. Его высота составляет 4,5 метра, а число степеней свободы -26. Основной функционал включает от разбора завалов до подъема многотонных грузов.

ARCHAX имеет пилотируемый и дистанционный режим: оператор может работать из безопасной кабины с системой силовой обратной связи и панорамным обзором или управлять роботом удаленно.

Полного заряда батареи, как утверждает Tsubame Industries, хватает на рабочий день, а в "транспортном" режиме робот самостоятельно перемещается со скоростью до 10 км/ч.

Основные сферы применения: ликвидация последствий стихийных бедствий, работа на объектах с радиацией, масштабный демонтаж и "наземные испытания для будущего освоения Луны".