Контроль коррозии - основа программы TANAP по обеспечению целостности трубопровода

Контроль коррозии - основа нашей программы по обеспечению безопасности и целостности трубопровода.

Как передает Day.Az, об этом заявил главный инженер по интеграции в области коррозии и катодной защиты (CP) Трансанатолийского газопровода (TANAP) Эркин Аксу на международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, проходящей в Баку.

"В рамках подхода к управлению рисками (RBI) оценивается коррозионный риск с учётом измерений катодной защиты, данных инспекций на линии и типа почвы на маршруте трубопровода. На основе этих данных формируется матрица рисков, что позволяет определить участки, требующие осмотров, и их частоту. Такой подход помогает оптимизировать затраты и продлить срок службы активов", - сказал он.

По словам Э.Аксу, основными вызовами для трубопроводов большой протяжённости являются внутренняя и внешняя коррозия, а также деградация покрытия.

"Несвоевременное управление этими процессами может привести к авариям, остановкам производства, экологическим проблемам и значительным финансовым потерям. Инженеры TANAP регулярно контролируют работу систем покрытия и катодной защиты, координируют полевые измерения и внешние обследования, проводят анализ данных инспекций на линии на предмет внешней коррозии и потерь металла. Все результаты отслеживаются в цифровом формате через GIS-платформу", - отметил он.