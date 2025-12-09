ЕС ускоряет отказ от российского газа

Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Европейский союз принял историческое решение: импорт российского газа будет прекращен быстрее, чем предполагалось ранее. Морские поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России будут полностью запрещены к концу 2026 года, а по долгосрочным контрактам на трубопроводный газ - к 30 сентября 2027 года. Этот шаг стал частью плана "RePowerEU" и направлен на полное избавление Европы от зависимости от российского топлива.

На фоне этих перемен роль альтернативных поставщиков энергоресурсов выходит на первый план. И здесь ключевым игроком выступает Азербайджан. Благодаря продуманной стратегии, инвестициям в инфраструктуру и долгосрочным контрактам, страна уже много лет стабильно снабжает Европу газом, обеспечивая предсказуемость и стабильность. Сегодня азербайджанский газ фактически спасает европейские страны от энергетического кризиса, став жизненно важным ресурсом для стран, стремящихся диверсифицировать поставки и снизить зависимость от нестабильных источников.

Особенно остро вопрос стоял для стран без выхода к морю, таких как Словакия и Венгрия. Здесь на помощь уже пришел Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы

Азербайджан давно и стабильно поставляет газ в Европу, создавая надежность и предсказуемость для энергетических рынков. Решения, принятые под руководством Президента Ильхама Алиева, позволили стране заранее подготовить инфраструктуру, наладить маршруты и заключить долгосрочные контракты. Благодаря этому Европа получила стабильный источник газа даже в период глобальной нестабильности.

Буквально вчера, на совместной пресс-конференции с Президентом Словакии, Президент Ильхам Алиев отметил, что богатые газовые месторождения Азербайджана сегодня позволяют экспортировать природный газ во многие страны мира. В частности, в прошлом году азербайджанский газ впервые поступил в Словакию. Страна готова обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Словакии, а также другим странам Европы. Глава государства добавил, что число стран, приобретающих азербайджанский газ, уже достигло четырнадцати.

"Мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Словакия, активно ищущая пути диверсификации поставок, стала двенадцатой страной, получившей азербайджанский газ - поставки SOCAR стартовали в декабре 2024 года по пилотному соглашению с государственным оператором SPP. Кроме того, страна участвует в проекте "Кольцо солидарности", направленном на увеличение транспортировки азербайджанского газа в Центральную Европу.

В целом экспорт азербайджанского газа достигает 25 миллиардов кубометров, половина из которых поступает в европейские страны. Сегодня восемь государств ЕС обеспечивают свою энергетическую безопасность за счет поставок из Азербайджана.

Для Венгрии ключевым стал Южный газовый коридор. В рамках его расширения страна получает дополнительные ресурсы из Азербайджана, что помогает диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от "Турецкого потока". Заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс отметил, что сотрудничество с SOCAR и участие венгерских компаний в азербайджанских проектах создают новые возможности для укрепления энергетической безопасности.

Южный газовый коридор объединяет азербайджанские месторождения, магистральные газопроводы через Грузию и Турцию и поставки в Южную Европу, обеспечивая прямой доступ каспийского газа на европейский рынок. Его ключевой элемент - Трансадриатический газопровод (TAP), который соединяет Азербайджан с Южной Европой и является важнейшей частью всей транспортной системы ЮГК. Благодаря TAP азербайджанский газ поступает напрямую в страны ЕС, что делает его критически важным для диверсификации поставок и укрепления энергетической безопасности Европы.

В 2025 году исполняется пять лет с начала эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP). Председатель Совета директоров TAP Мурад Гейдаров отметил: "Страны, через которые проходит TAP, превратились в региональные энергетические хабы с потенциалом играть еще более значимую роль - не только для Юго-Восточной Европы и Балкан, но и для всего континента". В 2024 году TAP обеспечил около 18% импорта газа в Греции и более 16% в Италии, при этом демонстрируя гибкость и возможность увеличивать объемы поставок по мере роста потребностей.

Азербайджан укрепляет свои позиции в Европе - о новых перспективах Южного газового коридора

Газ остается ключевым элементом энергетического перехода. Даже при активном росте возобновляемой энергетики Европе необходим стабильный, доступный источник энергии. Азербайджанский газ позволяет постепенно отказаться от угля и лигнита, сохраняя стабильность энергосистемы и обеспечивая работу экономики и бытовое потребление.

Опыт последних лет показал, насколько своевременным и важным стало создание Южного газового коридора. Он стал надежным мостом между Каспийским регионом и Европой, позволив избежать энергетического кризиса и предоставив Европе возможность диверсифицировать источники. Сегодня Азербайджан уверенно укрепляет свой статус надежного партнера. Расширение добычи, новые проекты и растущий интерес международных институтов подтверждают: политика Президента Ильхама Алиева сформировала новую реальность на европейском энергетическом рынке. Южный газовый коридор стал символом этой стратегии главы государства и наглядным примером того, как последовательное развитие энергетического сектора способно менять баланс сил на континенте.