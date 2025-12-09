ЕС ускоряет отказ от российского газа

Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Европейский союз принял историческое решение: импорт российского газа будет прекращен быстрее, чем предполагалось ранее. Морские поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России будут полностью запрещены к концу 2026 года, а по долгосрочным контрактам на трубопроводный газ - к 30 сентября 2027 года. Этот шаг стал частью плана "RePowerEU" и направлен на полное избавление Европы от зависимости от российского топлива.

На фоне этих перемен роль альтернативных поставщиков энергоресурсов выходит на первый план. И здесь ключевым игроком выступает Азербайджан. Благодаря продуманной стратегии, инвестициям в инфраструктуру и долгосрочным контрактам, страна уже много лет стабильно снабжает Европу газом, обеспечивая предсказуемость и стабильность. Сегодня азербайджанский газ фактически спасает европейские страны от энергетического кризиса, став жизненно важным ресурсом для стран, стремящихся диверсифицировать поставки и снизить зависимость от нестабильных источников.

Особенно остро вопрос стоял для стран без выхода к морю, таких как Словакия и Венгрия. Здесь на помощь уже пришел Азербайджан.

Азербайджан давно и стабильно поставляет газ в Европу, создавая надежность и предсказуемость для энергетических рынков. Решения, принятые под руководством Президента Ильхама Алиева, позволили стране заранее подготовить инфраструктуру, наладить маршруты и заключить долгосрочные контракты. Благодаря этому Европа получила стабильный источник газа даже в период глобальной нестабильности.

Буквально вчера, на совместной пресс-конференции с Президентом Словакии, Президент Ильхам Алиев отметил, что богатые газовые месторождения Азербайджана сегодня позволяют экспортировать природный газ во многие страны мира. В частности, в прошлом году азербайджанский газ впервые поступил в Словакию. Страна готова обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Словакии, а также другим странам Европы. Глава государства добавил, что число стран, приобретающих азербайджанский газ, уже достигло четырнадцати.

"Мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Словакия, активно ищущая пути диверсификации поставок, стала двенадцатой страной, получившей азербайджанский газ - поставки SOCAR стартовали в декабре 2024 года по пилотному соглашению с государственным оператором SPP. Кроме того, страна участвует в проекте "Кольцо солидарности", направленном на увеличение транспортировки азербайджанского газа в Центральную Европу.

В целом экспорт азербайджанского газа достигает 25 миллиардов кубометров, половина из которых поступает в европейские страны. Сегодня восемь государств ЕС обеспечивают свою энергетическую безопасность за счет поставок из Азербайджана.

Для Венгрии ключевым стал Южный газовый коридор. В рамках его расширения страна получает дополнительные ресурсы из Азербайджана, что помогает диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от "Турецкого потока". Заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс отметил, что сотрудничество с SOCAR и участие венгерских компаний в азербайджанских проектах создают новые возможности для укрепления энергетической безопасности.

Южный газовый коридор объединяет азербайджанские месторождения, магистральные газопроводы через Грузию и Турцию и поставки в Южную Европу, обеспечивая прямой доступ каспийского газа на европейский рынок. Его ключевой элемент - Трансадриатический газопровод (TAP), который соединяет Азербайджан с Южной Европой и является важнейшей частью всей транспортной системы ЮГК. Благодаря TAP азербайджанский газ поступает напрямую в страны ЕС, что делает его критически важным для диверсификации поставок и укрепления энергетической безопасности Европы.

В 2025 году исполняется пять лет с начала эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP). Председатель Совета директоров TAP Мурад Гейдаров отметил: "Страны, через которые проходит TAP, превратились в региональные энергетические хабы с потенциалом играть еще более значимую роль - не только для Юго-Восточной Европы и Балкан, но и для всего континента". В 2024 году TAP обеспечил около 18% импорта газа в Греции и более 16% в Италии, при этом демонстрируя гибкость и возможность увеличивать объемы поставок по мере роста потребностей.

Газ остается ключевым элементом энергетического перехода. Даже при активном росте возобновляемой энергетики Европе необходим стабильный, доступный источник энергии. Азербайджанский газ позволяет постепенно отказаться от угля и лигнита, сохраняя стабильность энергосистемы и обеспечивая работу экономики и бытовое потребление.

Опыт последних лет показал, насколько своевременным и важным стало создание Южного газового коридора. Он стал надежным мостом между Каспийским регионом и Европой, позволив избежать энергетического кризиса и предоставив Европе возможность диверсифицировать источники. Сегодня Азербайджан уверенно укрепляет свой статус надежного партнера. Расширение добычи, новые проекты и растущий интерес международных институтов подтверждают: политика Президента Ильхама Алиева сформировала новую реальность на европейском энергетическом рынке. Южный газовый коридор стал символом этой стратегии главы государства и наглядным примером того, как последовательное развитие энергетического сектора способно менять баланс сил на континенте.