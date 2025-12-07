Азербайджан укрепляет свои позиции в Европе

Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Азербайджан на протяжении многих лет остается одним из самых устойчивых и предсказуемых поставщиков энергоресурсов для Европы. Сегодня этот статус стал еще более заметным, поскольку именно азербайджанский газ помог европейским странам пережить период, когда поставки российского "голубого топлива" фактически прекратились. Если бы не решения, которые принимались в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, ситуация на европейском энергетическом рынке могла бы оказаться куда более напряженной.

Стратегия, которую глава государства проводил на протяжении последних лет, позволила стране заранее подготовить инфраструктуру, создать надежные маршруты и сформировать систему долгосрочных контрактов. В результате Европа получила стабильный источник газа, а Азербайджан укрепил свою роль ответственного партнера, который выполняет обязательства даже в условиях геополитической нестабильности. Сегодня азербайджанский газ поступает уже в двенадцать стран, и эта география продолжает расширяться.

На этом фоне обновленная оценка Международного рейтингового агентства Fitch Ratings стала дополнительным подтверждением надежности национальной энергетической архитектуры. Fitch присвоило ЗАО "Южный газовый коридор" долгосрочный рейтинг на уровне BBB- с "Стабильным" прогнозом. Агентство отмечает, что рейтинг компании уравнивается с суверенным рейтингом Азербайджана, поскольку весь ее долг обеспечен государственными гарантиями. Такая ситуация сохраняется благодаря последовательной государственной политике, в результате которой энергетический сектор развивается без сбоев и резких колебаний.

Fitch подчеркивает устойчивую генерацию денежных потоков, предсказуемость транспортировки газа на долгосрочной контрактной основе и сильный финансовый профиль компании. Сегмент транспортировки газа отличается стабильностью, а соглашения типа ship-or-pay практически исключают риски, связанные с изменением объемов. По прогнозам агентства, EBITDA от транспортировки газа будет расти и к 2027 году достигнет около 80 процентов общей EBITDA.

Южный газовый коридор занимает особое место в энергетической системе Евразии. Он объединяет азербайджанские добывающие мощности, магистральные газопроводы через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также поставки в Южную Европу.

Именно этот комплекс позволил Азербайджану изменить энергетическую карту региона. Страна, не имея выхода к открытым морям, создала мощную транспортную архитектуру и стала одним из важнейших узлов Евразии. Проложенные магистрали соединили Каспийское море с Черным и Средиземным морями и обеспечили прямой доступ азербайджанского газа в Европу.

Благодаря этому Азербайджан укрепил свою геополитическую значимость. Поставки газа уже достигли двенадцати государств, и работа по расширению географии продолжается. В июне консорциум Shah Deniz принял окончательное инвестиционное решение по проекту Shah Deniz Compression. Он направлен на максимальное извлечение оставшихся ресурсов и позволит дополнительно добыть около 50 миллиардов кубометров газа и 25 миллионов баррелей газового конденсата.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан видит позитивное влияние энергетических проектов не только на собственную экономику, но и на соседние регионы. "Наш экспорт природного газа в прошлом году достиг 25 миллиардов кубометров, и на основе контрактов, которые уже подписаны, и на основе процесса, который уже находится на стадии согласования, мы планируем увеличить нашу добычу. Если все пойдет по нашим планам, к 2030 году мы увеличим экспорт газа еще до 8 миллиардов кубометров. И это будет доступно для международного рынка", - заявил глава государства, выступая на Бакинской энергетической неделе.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, дополнительный объем будет обеспечен за счет разработки нескольких месторождений, как уже действующих, так и новых. Это увеличит как добычу, так и возможности экспорта.

Сегодня весь комплекс Южного газового коридора работает на полную мощность. Чтобы удовлетворить растущий спрос, потребуется расширение инфраструктуры. Эта задача требует значительных инвестиций, и Азербайджан уже обращает внимание международных финансовых институтов на необходимость пересмотра ограничений, связанных с финансированием проектов, использующих ископаемые ресурсы. С учетом геополитических реалий энергетические проекты не могут оставаться без поддержки.

В Европе это понимают. Комиссар ЕС Дан Йоргенсен напомнил, что поставки азербайджанского газа по ЮГК с 2021 года выросли более чем на 40 процентов и внесли значительный вклад в реализацию плана REPowerEU.

Аналогичную позицию занимают и в США. Американские эксперты называют Южный газовый коридор одной из самых стратегически важных энергетических сетей в мире и считают, что он укрепляет роль Азербайджана как ключевого коннектора в Евразии. Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута отмечал, что TAP стал важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а азербайджанские поставки газа и нефти - значимым элементом глобального баланса.

Широкий консенсус на Западе отражает очевидный факт. Южный газовый коридор стал возможен благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева. Его дальновидность, способность оценить стратегическую важность проекта и готовность реализовать его в сложнейших условиях позволили создать инфраструктуру, которая сегодня обеспечивает энергобезопасность целого континента.

Опыт последних лет показал, насколько важным оказалось своевременное решение о создании Южного газового коридора. Он стал надежным энергетическим мостом между Каспийским регионом и Европой и превратил Азербайджан в ведущий центр поставок газа. Проекты, реализованные под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечили стабильность в период серьезных глобальных изменений. Европа избежала энергетического кризиса, а многие другие страны получили возможность диверсифицировать источники топлива.

Сегодня Азербайджан уверенно укрепляет свой статус надежного партнера. Стабильность поставок, расширение добычных мощностей, новые проекты и растущий интерес со стороны международных институтов подтверждают: дальновидная политика Президента Ильхама Алиева сформировала новую реальность. Южный газовый коридор стал символом этой стратегии и ярким примером того, как последовательное развитие энергетического сектора может изменить баланс сил на континенте.