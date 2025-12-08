https://news.day.az/officialchronicle/1800873.html Президент Ильхам Алиев: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати, и мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати, и мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам.
"В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны", - добавил глава государства.
