Президент Ильхам Алиев: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы

Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати, и мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

"В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны", - добавил глава государства.