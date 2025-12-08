https://news.day.az/officialchronicle/1800871.html Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
